Dalibor Takac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Takac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Takac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Takac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Takac 11 Ekim 1997 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dalibor Takáč şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Takac Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Takac'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dalibor Takac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Takac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dalibor Takac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Takac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında VSS Kosice

23 Ocak 2017 yılında Ruzomberok

18 Ocak 2022 yılında Korona Kielce

Dalibor Takac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Takac şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.