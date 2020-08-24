4 maçla devam edilen NBA Play-Off maçlarında Dallas Mavericks, Luka Doncic'in son saniyedeki mucize üçlüğüyle Los Angeles Clippers'ı 135-133 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla, Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks arasındaki seri 2-2'ye geldi. Büyük heyecana sahip olan Batı Konferansı eşleşmesi, 121-121'lik skorla uzatmalara gitmişti.

21 yaşındaki Doncic, NBA play-off tarihinde son saniye basketiyle maç kazandıran en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı 43 sayı, 17 ribaunt, 13 asistle tamamlayan Doncic ayrıca play-off tarihinde 40 sayıyla "triple double" yapan en genç oyuncu oldu.

Clippers'ta Kawhi Lenaord'ın 32 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Lou Williams'ın 36 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

UTAH JAZZ, NUGGETS'I 129-127 MAĞLUP ETTİ

Batı Konferansı ilk turundaki diğer mücadelede Utah Jazz, Denver Nuggets'ı 129-127 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Jazz'ın all-star oyuncusu Donovan Mitchell 51 sayı, 7 asist, Nuggets forması giyen Jamal Murray ise 50 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımlarını sırtladı.

Adeta düelloya dönüşen mücadele, iki rakip oyuncunun 45 sayıdan fazla skor ürettiği ilk NBA play-off maçı olarak tarihe geçti.

RAPTORS VE CELTICS TUR ATLADI

Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets'i 150-122, Boston Celtics de Philadelphia 76ers'ı 110-106 yenerek serilerinde durumu 4-0 yaptılar ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldiler.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Raptors'ta oyuna sonradan dahil olan Norman Powell 29 sayı, 5 ribaunt ve Serge Ibaka 27 sayı, 15 ribauntla öne çıktı.

Celtics'i ise galibiyete, 32 sayı kaydeden Kemba Walker ve 28 sayı, 15 ribauntla oynayan Jayson Tatum taşıdı.

NBA'DE GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 135-133 (uzatmada) (2-2)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 122-150 (0-4)

Utah Jazz-Denver Nuggets: 129-127 (3-1)