Dallıca Göl Park’a görkemli açılış

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Göl Park düzenlenen törenle açıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Dallıca Göl Park, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve eşi, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazilli'de belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan Alıcık, "Halkımızın teveccühü ile belediye başkanlığında 10. yılımı doldurdum. Ustalık dönemimiz için tüm bilgi ve birikimimizle ilçemizde daha güzel işler yapmaya hazırız. Allah nasip ederse 2019'dan sonra Nazillimiz Sümer Üniversitesi'ne kavuşacak. Bu Nazillimize 35 bin ile 40 bin arasında öğrenci demek. Biz bu şehri aldığımızda Nazilli emekli şehriydi. Biz bu şehri üniversite ve organize sanayi şehri yaptık ve daha da ileriye götüreceğiz. Mergen Çayı'da Dereköy ve Dallıca gibi ıslah edilecek. Yaklaşık bin dönümlük alanda hobi bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik alanları, spor alanlarının ve köprünün olacağı bir alan inşa edeceğiz. Bir diğer projemiz ise meydan. Ali Molla ve Beş Eylül'ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu bir merkez yapacağız. Tren yolunun alt geçidine yürüyen merdiven ve asansör yapılacak. Bunun ihalesini de seçimlerden önce yapacağız. Biz 24 saatimizin 17-18 saatinde mesai harcıyoruz. Bunun sonucunda da hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Açılış duasının okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Dallıca Gölet Park vatandaşların hizmetine açıldı.

Kaynak: İHA