Dalton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalton 8 Eylül 1986 tarihinde Chapecó şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dalton Alan Munaretto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Dalton'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dalton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dalton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Malutron Esporte Clube (PR)

1 Aralık 2005 yılında Figueirense FC

1 Şubat 2008 yılında Mirassol-SP

1 Mayıs 2008 yılında Figueirense FC

1 Şubat 2010 yılında Rio Claro FC

1 Mayıs 2010 yılında Figueirense FC

1 Temmuz 2010 yılında Cruzeiro-RS

1 Ocak 2011 yılında Metropolitano

1 Ocak 2012 yılında Guaratinguetá

1 Haziran 2012 yılında Paysandu SC

1 Mayıs 2013 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2013 yılında Campinense-PB

1 Mart 2014 yılında Vilhena-RO

14 Ağu 2014 yılında Nacional-PR

1 Ocak 2015 yılında River-PI

11 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında CSA

10 Ocak 2019 yılında Boa Esporte

29 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2020 yılında Rio Branco

31 Temmuz 2020 yılında Londrina-PR

7 Ocak 2022 yılında Linense-SP

5 Mayıs 2022 yılında EC Vitória

Dalton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalton şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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