Dalun Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalun Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalun Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalun Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalun Gao 7 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高大伦 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalun Gao Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalun Gao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Dalun Gao'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dalun Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalun Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalun Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalun Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında JS Suning

1 Şubat 2019 yılında JS Suning Res.

20 Temmuz 2020 yılında Jiangsu FC

31 Mart 2021 yılında NT Zhiyun

Dalun Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalun Gao şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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