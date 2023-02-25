Dalun Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalun Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dalun Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dalun Zheng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dalun Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalun Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dalun Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalun Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalun Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalun Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalun Zheng 11 Şubat 1994 tarihinde Anshan şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑达伦 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalun Zheng Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dalun Zheng'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dalun Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalun Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Dalun Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalun Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında SH East Asia

9 Temmuz 2015 yılında TJ Quanjian

31 Aralık 2015 yılında SH SIPG

1 Ocak 2016 yılında TJ Quanjian

24 Şubat 2020 yılında SZ FC

Dalun Zheng kimdir

Dalun Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalun Zheng şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dalun Zheng nereli

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