Dalya ne demek, TDK'ya göre Dalya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dalya ne demek? Dalya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dalya kelimesi. Peki dalya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dalya nedir, dalya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DALYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dalya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dalya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre dalya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde söylenen uyarma sözü

- Çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir aşamaya gelme anında söylenen söz

- Yıldız çiçeği (Dahlia)



DALYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dalya yüz! Dalya iki yüz!

