Dalyan kanalında iskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı.

Dalyan Kanalı kenarındaki iskelenin altından köpek sesi duyan vatandaşlar, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, kanalda tekne ile iskele arasına sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında bir görevli köpeğin boğulmaması için başını suyun üzerinde tuttu.

Soğuk suyun içerisinde kalan köpek, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen köpek, yaşadığı ortama bırakıldı.

Kaynak: İHA