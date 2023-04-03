Dalyn Cervinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalyn Cervinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalyn Cervinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dalyn Cervinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dalyn Cervinka 7 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Dalyn Červinka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dalyn Cervinka Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dalyn Cervinka'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dalyn Cervinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dalyn Cervinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Mayıs 2020 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin B
Dalyn Cervinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dalyn Cervinka şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC FASTAV Zlín (2010 - 2017)
FC Baník Ostrava (2017 - 2020)
FC FASTAV Zlín (2020 - 2022)
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