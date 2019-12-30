Damacanalardan su yerine kaçak mazot çıktı

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları hafif ticari araçta kaçak mazot bulunan 14 damacana ele geçirdi.

Akçakoca ilçesi Dadalı köyü Jandarma Trafik Amirliği önünde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları R.Y.'nin kullandığı hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada damacanalarda mazot olduğunu gören ekipler, mazotun kaçak olduğunu belirledi. Araç sürücüsü R.Y. gözaltına alınırken, kaçak mazot bulunan 14 damacanaya el koyuldu.

Kaynak: İHA