Damada arkadaşından 11 bin TL'lik telefon takısı

Antalya'da telefon alım satım işi yapan İbrahim Kılıç, Kumluca ilçesinde gerçekleşen düğünde arkadaşı Furkan ve Büşra Topçu çiftine takı töreninde, hiç kullanılmayan kutusundan yeni çıkmış değeri 11 bin TL olan cep telefonu taktı. Kırmızı kurdeleye sardığı telefonu Furkan Topçu'ya taktığı esnada düğüne gelen misafirlere şaşkınlık yarattı.

'ŞAŞKINLIK YAŞADI'

Arkadaşına bu şekilde bir jest yapmak isteyen İbrahim Kılıç, “Düğün öncesinde kendisiyle konuştuğumda böyle bir telefona ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de ona bir jest yapmak istedim. Düğüne gittiğimde kendisine bu telefonu takı olarak hediye etmek istedim. Bu telefonu almak gibi bir hayali vardı. Telefonu taktığımda şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Diğer konuklar da şaşırdı. Furkan çok mutlu oldu. Heyecandan hiç konuşamıyordu, sonrasında konuştuğumuzda ise bana teşekkür etti" dedi. Kılıç, telefonun son çıkan modellerden olduğunu ve değerinin 11 bin TL olduğunu belirtti.

Furkan Topçu ise, “Düğünümde böyle bir şey beklemiyordum, görünce şok oldum. Bu durum zaten İbrahim'e yakışırdı. Böyle bir durumu beklemiyordum. Ben bir çeyrek altın takar diye düşünmüştüm ama telefon çıktı" dedi.