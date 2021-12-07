Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 2021? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2021?Berfu Yenenler ile Moda ve Sosyete hesabının sahibi Pelin Kaya birbirine girdi! Kopya ayakkabı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü!Yeliz konuşuyor ne demek? Yeliz olayı nedir? Yeliz kim?"Telefonunu çıkar" diyen adama telefonu yedirdiler! Sokak röportajında ilginç olay!Miyostatin nedir? Miyostatin'in hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?Sinir krizine girdi, kendini yerden yere attı! Müge Anlı'da yaşanan Zehra Kıyak ile ilgili gelişme herkesi şoke etti!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeAltın fiyatları zirvede takılı kaldı, gram altın düşmemeye kararlı! Yatırımcının durumu tıkırda, yatırım yapmayan başını taşlara vuruyor! İşte güncel altın fiyatlarıGökte ararken yerde kaza yaptı! Kamyon ile uçak çarpıştı! Almanya otobanında akıllara durgunluk veren olay!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Damada pompalı tüfek takıldığını ilk kez göreceksiniz! Ayva takılanı gördünüz, emzik takılanı gördünüz ama bu defa sınırı aştılar! "Kadın cinayetine davetiye"

Damada pompalı tüfek takıldığını ilk kez göreceksiniz! Ayva takılanı gördünüz, emzik takılanı gördünüz ama bu defa sınırı aştılar! "Kadın cinayetine davetiye"

İstanbul'da, dünya evine giren bir çiftin takı merasiminde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damada arkadaşları altın yerine pompalı tüfek taktı.

Damada pompalı tüfek takıldığını ilk kez göreceksiniz! Ayva takılanı gördünüz, emzik takılanı gördünüz ama bu defa sınırı aştılar! "Kadın cinayetine davetiye"

İstanbul Beylikdüzü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen Muş ve Erzurumlu ailelerin çocuklarına, takı merasiminde pompalı tüfek takıldı. Muşlu damadın arkadaşları düğünde altın takmak yerine, arkadaşlarına silah taktılar. Ağır silahı arkadaşlarının boynundan geçiren erkek tarafı "Şeytan doldurmasın. Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” deyince, salonda büyük bir alkış koptu. 

Damada pompalı tüfek takıldığını ilk kez göreceksiniz! Ayva takılanı gördünüz, emzik takılanı gördünüz ama bu defa sınırı aştılar! "Kadın cinayetine davetiye"

GELİNİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Damadın sahneye gelen arkadaşlarını gören gelinin rahatsız tavırları dikkat çekti. Müstakbel eşine silah takıldığını gören genç kızın bir anda yüzü düştü. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olunca kullanıcılardan büyük tepki gördü. Takılan silaha "kadın cinayetine davetiye" diyen kullanıcılar, damadın arkadaşlarını ağır eleştirdiler.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT