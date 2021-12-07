Damada pompalı tüfek takıldığını ilk kez göreceksiniz! Ayva takılanı gördünüz, emzik takılanı gördünüz ama bu defa sınırı aştılar! "Kadın cinayetine davetiye" İstanbul'da, dünya evine giren bir çiftin takı merasiminde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damada arkadaşları altın yerine pompalı tüfek taktı.

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İstanbul Beylikdüzü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen Muş ve Erzurumlu ailelerin çocuklarına, takı merasiminde pompalı tüfek takıldı. Muşlu damadın arkadaşları düğünde altın takmak yerine, arkadaşlarına silah taktılar. Ağır silahı arkadaşlarının boynundan geçiren erkek tarafı "Şeytan doldurmasın. Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” deyince, salonda büyük bir alkış koptu. GELİNİN YÜZÜ DÜŞTÜ Damadın sahneye gelen arkadaşlarını gören gelinin rahatsız tavırları dikkat çekti. Müstakbel eşine silah takıldığını gören genç kızın bir anda yüzü düştü. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olunca kullanıcılardan büyük tepki gördü. Takılan silaha "kadın cinayetine davetiye" diyen kullanıcılar, damadın arkadaşlarını ağır eleştirdiler. beylikdüzü