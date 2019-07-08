Damada takı yerine sarımsak astı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Cihan Özdemir, evlenen arkadaşı Hüseyin Yıldırım'ın boynuna, takı olarak bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi taktı.

Taşköprü'de evlenen Hüseyin-Ayşe Yıldırım çiftinin düğününde ilginç bir olay yaşandı. Damat Hüseyin Yıldırım'ın iş arkadaşı Cihan Özdemir, takı merasimi başlamasının ardından sıraya girdi. Özdemir, arkadaşı Yıldırım'ın boynuna, daha önceden hazırladığı, bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi astı. Davetliler, Özdemir'in takı olarak altın veya para eyrine sarımsak kolyesi takmasını alşıkladı. Hüseyin Yıldırım, "Kışlık sarımsak çıktı" diyerek, arkadaşına teşekkür etti.

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DHA