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  3. Damadın arkadaşlarından unutulmaz hareket! 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot taktılar

Damadın arkadaşlarından unutulmaz hareket! 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot taktılar

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Tuğçe Cengiz ile dünyaevine giren Necati Kaman'ın arkadaşları düğünde unutulmayacak bir harekete imza attı. Kaman'ın arkadaşları damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot takınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Damadın arkadaşlarından unutulmaz hareket! 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot taktılar

İncirliova Belediyesi çalışanı Necati Kaman ile Söke ilçesinde bir fabrikada gıda teknikeri olan Tuğçe Cengiz’in düğün töreni bir kır bahçesinde yapıldı.

5 liralık banknotları takı merasiminde damadın yakasına takanlar, damadın yakın arkadaşları; Şahin Madan ve Cihan Eroğlu’ydu. Taktıkları 60 metrelik banknot dizisinin toplam değeri 1800 lira idi.

Damada 60 metre uzunluğunda banknot takıldı

Kaman vücudunu saran banknotlara rağmen arkadaşlarıyla karşılıklı oynamaktan geri kalmadı.

Damada 60 metre uzunluğunda banknot takıldı

“BANKNOTLARI İKİ AYDA BİRİKTİRDİK”

Gazetecilere açıklamada bulunan  Şahin Madan, sağdıç olduğu için damada işkence yapamadığını belirterek, "Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Damat Kaman, yaşananlar karşısında mutluluk ve şaşkınlık duygularını bir arada hissettiğini söyledi.

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