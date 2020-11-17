Damadın gelin arabasına yazdığı yazı yüzleri güldürdü!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir damadın düğün öncesi arabaya yazdırdığı yazı herkesin ilgi odağı oldu. Arabada 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı yerine ''Dezenfektan döktüm yollarına korana olmadan gel yanıma'' yazısı görenleri hayrete düşürürken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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17 Kasım 2020 Salı 13:23
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