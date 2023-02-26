Damange İddrisu Zakaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damange İddrisu Zakaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damange İddrisu Zakaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damange İddrisu Zakaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damange İddrisu Zakaria 27 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damange İddrisu Zakaria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Damange İddrisu Zakaria'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damange İddrisu Zakaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damange İddrisu Zakaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damange İddrisu Zakaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damange İddrisu Zakaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damange İddrisu Zakaria şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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