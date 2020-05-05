Damat Tween Suadiye Bağdat Caddesi Mağazası özel fırsatlarla yeniden açılıyor

İSTANBUL (AA) - Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında yeniden müşterileri ile buluşuyor.



Damat Tween açıklamasına göre, yüksek terziliğe, inovasyona ve doğa dostu materyallere verdiği önemle öne çıkan Damat Tween 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonu ürünleri, yeniden açılmaya özel tek üründe yüzde 30, iki üründe yüzde 40, üç ve üzeri üründe yüzde 50 indirim fırsatıyla şimdilik yalnızca Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında müşterilerini bekliyor.





- Mağazada "randevu hizmeti"





Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağazada randevu dönemi başladı.



Mağazayı ziyaret etmek isteyen müşteriler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattından randevu alabiliyor ve alışveriş deneyimini kendi istediği bir saatte yaşayabiliyor.





Kaynak: AA