Damatsız düğün yaptı! Hayali yıllardır gelinlik giymek olan genç kız, damat olmadan düğün töreni düzenledi "Çok güzel bir duygu, Allah herkese kısmet etmez..."

Çocuk yaştan beri gelinlik giyme hayaliyle yaşayan Şengül, bu hayalini gerçekleştirmek için yıllarca bekledi. Evlatlarının hayalini gerçekleştirmek için damat olmadan düğün töreni düzenleyen anne Bedriye Şengül ve baba Bilgin Şengül, kızlarına gelinlik giydirdikleri için çok mutlu. Tüm detayları düşünülerek düzenlenen düğün töreninden önce davetiyeler bastırılıp, eşe dosta ve akrabalara dağıtıldı. Davetlilerin katılımıyla gerçek bir düğün gibi olan etkinlikte gelin Yasemin Ece Şengül, ilk dansını babasıyla yaptı.

Pasta ve takı töreni yapmayı da ihmal etmeyen Şengül ailesi, hem kızları, hem kendileri hem de düğüne katılan davetliler için unutulmaz bir anı yaşanmasına vesile oldu.

"BEN MUTLU OLMAK İÇİN 'EVET' DEDİM"

Yıllardır hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirdiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Yasemin Ece Şengül, "Ailem benim hep evlenmemi istedi. Ben mutlu olmak için 'Evet' dedim. Ben de mutlu olmak istiyorum. Çünkü çok eğleniyorum, halay çekiyorum, mesela fotoğraf çekiniyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Ben mutlu olunca bana 'Çok mutlusun' diyorlar. Ben de daha çok mutlu olmak istiyorum, daha çok eğlenmek istiyorum. Annem ve babamın çok mutlu olmasını istiyorum. Geleceğimi mutluluğuma bağlıyorum. Bir hayalim daha var, araba kullanmak istiyorum, gelinliğimle gezmek istiyorum. Bu mutlu günümde yanımda olanlara da teşekkür ediyorum. Onlar beni çok seviyorlar, beğeniyorlar. Bunları bildikçe daha çok mutlu oluyorum" ifadelerine yer verdi.

"BİR GELİN BABASI NE HİSSEDİYORSA ONU HİSSEDİYORUM"

Damatsız evlenen gelinin babası Bilgin Şengül, "Benim içimde bir burukluktu. Kendisi bildiğiniz gibi engelli bir birey ama çok istiyordu. Her düğünde gelinlerin yanından ayrılmıyordu. Biz de kendisine söz verdik. Durumlarımızı biraz düzeltince düğün yapacağımızı söyledik. O da tam havasına girdi. Gönlünü yapabilmek için sağ olsun eş dostlarımızı da çağırdık. Onlarla birlikte bir eğlence yaptık. Bir gelin babası ne hissediyorsa onu hissediyorum. Kızımın mutluluğunu gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Eş, dostumuz da geldi sağ olsunlar. Kızımın boynunu bükük bırakmadılar" dedi.

"ALLAH HERKESE KISMET ETMEZ BU DUYGUYU"

Kızlarına hazırlamış oldukları bu sürprizden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden anne Bedriye Şengül, "Ben kızıma söz vermiştim. 'Bir gün sana gelinlik giydireceğim' diye söylemiştim. Çok kiloluydu, 'Sen zayıfladığın zaman ben sana gelinlik giydireceğim' dedim. Bizde babasıyla karar verdik, hayallerini gerçekleştirdik. Eğlenmeleri için arkadaşlarını çağırdık, komşuları ve akrabaları çağırdık. Böyle düğünleri televizyonlarda görüyor, 'Anne bana gelinlik giydir' diyordu. Ben ona gelinlik giydirdim. Çok güzel bir duygu. Allah herkese kısmet etmez bu duyguyu. Bir şehit aileleri bir de böyle çocukların annesi olmak çok gurur verici bir durum. Ben çok mutluyum. Hiç pişman değilim çocuğumun böyle olduğu için. Ece de bizim için bir şans" şeklinde konuştu.