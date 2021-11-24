"Damdan düşer gibi" deyimi gerçek oldu! Adana'da, eşine kızıp damdan atlayan adam vatandaşın üzerine düştü! Adana'da eşinin kendisini terk edip çocuklarını da yanına aldığı ileri sürülen bir adam, tepki göstermek için damdan atlamak istedi. Mahalle sakinlerinin ikna çabalarına rağmen kendini boşluğa bırakan adam, iki vatandaşın üzerine düşüp hem kendini, hem de kendisine yardım etmek isteyen vatandaşı yaraladı.

1 11 Talihsiz olay, geçtiğimiz gün Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana geldi.