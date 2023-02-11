Damian Adin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Adin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Adin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Adin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Adin 9 Mart 1997 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Rubén Adín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Adin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Adin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Adin'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Adin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Adin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Adin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Adin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Defensa II

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Dock Sud

11 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2021 yılında Dock Sud

1 Ocak 2022 yılında CD Morón

31 Aralık 2023 yılında Dock Sud

Damian Adin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Adin şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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