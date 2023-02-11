Damian Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Arce 6 Temmuz 1991 tarihinde Ezeiza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerardo Damián Arce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Arce Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Arce, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Arce'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2013 yılında Almagro

1 Ocak 2016 yılında Quilmes

18 Temmuz 2016 yılında Patronato

14 Temmuz 2017 yılında CA Unión

1 Ocak 2018 yılında San Martín (T)

2 Temmuz 2018 yılında Almagro

1 Temmuz 2019 yılında Instituto AC

10 Eylül 2021 yılında Wanderers

1 Ocak 2023 yılında Patronato

Damian Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Arce şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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