Damian Baris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Baris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Baris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Baris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Baris 9 Aralık 1994 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Damián Bariš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Baris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adrian Lucan yapmaktadır. Damian Baris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Baris'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Baris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Baris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Baris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Baris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Trencin

28 Ağustos 2014 yılında Nove Mesto

30 Haziran 2015 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2015 yılında Skalica

1 Ocak 2016 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2018 yılında Zbrojovka Brno

21 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

Damian Baris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Baris şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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