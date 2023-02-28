Damian Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Bobadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Bobadilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Bobadilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Bobadilla 11 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Damián Josué Bobadilla Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Bobadilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Bobadilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Bobadilla'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian Bobadilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Bobadilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Bobadilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Bobadilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cerro Porteño

Damian Bobadilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Bobadilla şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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