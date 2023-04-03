Damian Bozek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Bozek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Bozek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Bozek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Bozek 3 Şubat 1996 tarihinde Mielec şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Bożek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Bozek Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Bozek'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian Bozek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Bozek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Bozek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Bozek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stal Mielec

18 Şubat 2016 yılında Wólczanka

30 Haziran 2016 yılında Stal Mielec

2 Mart 2017 yılında Stal Rzeszow

30 Haziran 2017 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2017 yılında Wisloka Debica

7 Şubat 2020 yılında Głogovia G.M.

4 Şubat 2022 yılında S. Kolbuszowa

Damian Bozek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Bozek şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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