Damian Byrtek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Byrtek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Byrtek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Byrtek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Damian Byrtek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Byrtek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Byrtek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Byrtek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Byrtek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Byrtek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Byrtek 7 Mart 1991 tarihinde Bielsko-Biala şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Byrtek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Byrtek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Damian Byrtek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Byrtek'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Byrtek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Byrtek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Byrtek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Byrtek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Podbeskidzie

31 Aralık 2011 yılında Podbeskidzie

1 Aralık 2011 yılında KSZO Ostrowiec

27 Şubat 2013 yılında OKS Brzesko

30 Haziran 2013 yılında Podbeskidzie

26 Temmuz 2013 yılında Rakow

30 Haziran 2014 yılında Podbeskidzie

1 Ocak 2015 yılında Chrobry Glogow

1 Ocak 2016 yılında Wisla Plock

29 Ağustos 2018 yılında Piast Gliwice

27 Ağustos 2019 yılında Miedz Legnica

16 Eylül 2020 yılında Stomil

1 Temmuz 2021 yılında Chojniczanka

Damian Byrtek kimdir

Damian Byrtek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Byrtek şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olimpia Piekary Slaskie, Podbeskidzie Bielsko-Biala

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Byrtek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Luiz Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Sajdak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Sajdak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Sajdak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Sajdak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petko Ganev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Ganev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petko Ganev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Ganev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Baranowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Baranowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Baranowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Baranowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi