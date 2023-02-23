Damian Byrtek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Byrtek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Byrtek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Byrtek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Byrtek 7 Mart 1991 tarihinde Bielsko-Biala şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Byrtek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Byrtek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Damian Byrtek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Byrtek'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Byrtek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Byrtek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Byrtek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Byrtek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Podbeskidzie

31 Aralık 2011 yılında Podbeskidzie

1 Aralık 2011 yılında KSZO Ostrowiec

27 Şubat 2013 yılında OKS Brzesko

30 Haziran 2013 yılında Podbeskidzie

26 Temmuz 2013 yılında Rakow

30 Haziran 2014 yılında Podbeskidzie

1 Ocak 2015 yılında Chrobry Glogow

1 Ocak 2016 yılında Wisla Plock

29 Ağustos 2018 yılında Piast Gliwice

27 Ağustos 2019 yılında Miedz Legnica

16 Eylül 2020 yılında Stomil

1 Temmuz 2021 yılında Chojniczanka

Damian Byrtek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Byrtek şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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