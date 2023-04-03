Damian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Caceres 31 Mayıs 2003 tarihinde Moraleja de Enmedio şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Damián Cáceres Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Caceres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Damian Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Caceres'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Fuenlabrada A

1 Temmuz 2019 yılında Fuenla. U19

1 Temmuz 2021 yılında CF Fuenlabrada

31 Ağustos 2022 yılında Sporting B

Damian Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Caceres şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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