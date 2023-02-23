Damian Chmiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Chmiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Chmiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Chmiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Chmiel 6 Mayıs 1987 tarihinde Wadowice şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Chmiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Chmiel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Chmiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Damian Chmiel'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Chmiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Chmiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Chmiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Chmiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Podbeskidzie

1 Ağustos 2008 yılında BKS Stal Bielsko-Biala

31 Aralık 2008 yılında Podbeskidzie

1 Şubat 2010 yılında Pelikan Lowicz

30 Haziran 2010 yılında Podbeskidzie

1 Ağustos 2011 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2012 yılında Podbeskidzie

2 Temmuz 2018 yılında Sandecja

Damian Chmiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Chmiel şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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