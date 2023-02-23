Damian Dabrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Dabrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Dabrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Dabrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Dabrowski 27 Ağustos 1992 tarihinde Kamienna Góra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Dąbrowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Dabrowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Damian Dabrowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 24 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Damian Dabrowski'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Dabrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Dabrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Damian Dabrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Dabrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lubin II

1 Ocak 2010 yılında Zaglebie Lubin

1 Şubat 2012 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2012 yılında Zaglebie Lubin

2 Ağustos 2012 yılında Cracovia

30 Haziran 2013 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2013 yılında Cracovia

24 Ağustos 2019 yılında Pogon Szczecin

Damian Dabrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Dabrowski şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damian Dabrowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amico Lubin, Zagłębie Lubin

Polonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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