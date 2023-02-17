Damian De Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian De Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian De Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian De Hoyos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian De Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian De Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian De Hoyos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian De Hoyos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian De Hoyos 17 Mayıs 1988 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Damián De Hoyos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian De Hoyos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian De Hoyos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damian De Hoyos'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian De Hoyosboyu ve yaşı kaç

Damian De Hoyos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian De Hoyos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian De Hoyos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian De Hoyos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Barracas

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında CA Kimberley

1 Ocak 2016 yılında Villa Mitre

1 Ocak 2018 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2019 yılında Juv. Unida (SL)

1 Ocak 2022 yılında CD Maipú

Damian De Hoyos kimdir

Damian De Hoyos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian De Hoyos şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Damian De Hoyos nereli

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