Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Diaz 1 Mayıs 1986 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Damián Rodrigo Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Diaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Damian Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 2 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Damian Diaz'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kitudiaz1070

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http://www.instagram.com/kiturc/

Damian Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damian Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2008 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2009 yılında U. Católica

30 Haziran 2010 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2010 yılında CA Colón

30 Haziran 2011 yılında Boca Juniors

19 Temmuz 2011 yılında Barcelona SC

10 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors

24 Temmuz 2012 yılında Barcelona SC

30 Temmuz 2013 yılında Al-Wahda FC

10 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2016 yılında Barcelona SC

Damian Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Diaz şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Damian Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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