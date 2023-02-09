Damian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Fernandez 2 Ocak 2001 tarihinde San Antonio de Padua şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Ariel Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Fernandez'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fdami17/

Damian Fernandezboyu ve yaşı kaç

Damian Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vélez II

1 Temmuz 2022 yılında Vélez Sarsfield

Damian Fernandez kimdir

Damian Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Fernandez şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Defensores de La Ribera de Rawson
Asociación Civil Racing Club de Trelew

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Fernandez nereli

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