Damian Frascarelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Frascarelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Frascarelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Frascarelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Frascarelli 2 Haziran 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Damián Andrés Frascarelli Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Frascarelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Damian Frascarelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Damian Frascarelli'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Frascarelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Frascarelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Frascarelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Frascarelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2008 yılında Peñarol

1 Ocak 2009 yılında Central

1 Ocak 2010 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2010 yılında APOP Kinyras

1 Temmuz 2011 yılında Omonia Lefkoşa

26 Ocak 2012 yılında Bella Vista

9 Temmuz 2012 yılında River Plate

1 Temmuz 2014 yılında Ñublense

3 Temmuz 2015 yılında Peñarol

24 Ocak 2017 yılında CD River Plate

15 Ocak 2019 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2019 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2020 yılında SD Aucas

Damian Frascarelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Frascarelli şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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