Damian Gaska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Gaska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Gaska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Gaska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Gaska 24 Kasım 1996 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Gąska şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Gaska Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Damian Gaska, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Gaska'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Gaska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Gaska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Gaska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Gaska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2014 yılında Unterhaching

8 Ağustos 2015 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2018 yılında Slask Wroclaw

7 Eylül 2020 yılında Radomiak

30 Haziran 2021 yılında Slask Wroclaw

9 Ağustos 2021 yılında Gornik Leczna

Damian Gaska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Gaska şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damian Gaska Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MKS Polonia Warszawa, Varsovia Warszawa

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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