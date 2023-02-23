Damian Hilbrycht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Hilbrycht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Hilbrycht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Hilbrycht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Hilbrycht 19 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Hilbrycht şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Hilbrycht Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Hilbrycht'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damian Hilbrycht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Hilbrycht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Hilbrycht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Hilbrycht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rekord B-B

18 Ocak 2019 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2019 yılında Rekord B-B

1 Temmuz 2019 yılında Podbeskidzie

10 Ağustos 2020 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2021 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2021 yılında Resovia

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

21 Ocak 2023 yılında Termalica

Damian Hilbrycht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Hilbrycht şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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