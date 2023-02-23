Damian İsac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian İsac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian İsac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian İsac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian İsac 31 Ocak 2001 tarihinde Caransebeș şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian İsac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Damian İsac'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian İsac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian İsac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian İsac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian İsac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında UTA Arad

Damian İsac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian İsac şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Damian İsac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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