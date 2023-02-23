Damian Jakubik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Jakubik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Jakubik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Jakubik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Jakubik 25 Mart 1990 tarihinde Otwock şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Jakubik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Damian Jakubik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Damian Jakubik'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Jakubik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Jakubik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Jakubik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Jakubik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Dolcan Zabki

30 Haziran 2012 yılında Mazur Karczew

15 Temmuz 2012 yılında Dolcan Zabki

31 Ocak 2016 yılında Gornik Leczna

18 Temmuz 2016 yılında Podbeskidzie

17 Ocak 2017 yılında Znicz Pruszkow

4 Temmuz 2017 yılında Radomiak

Damian Jakubik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Jakubik şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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