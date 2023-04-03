Damian Jarcutchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Jarcutchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Jarcutchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damian Jarcutchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damian Jarcutchi 7 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Moldova,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Jarcuțchi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damian Jarcutchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 U17 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Damian Jarcutchi'nin FC Ingolstadt 04 U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damian Jarcutchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damian Jarcutchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U17
Damian Jarcutchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damian Jarcutchi şuan FC Ingolstadt 04 U17 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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