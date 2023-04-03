Damian Jarcutchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Jarcutchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Damian Jarcutchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Jarcutchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.