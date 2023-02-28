Damian Kachut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Kachut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Kachut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Kachut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Kachut 9 Haziran 2004 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Damián Kachút şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Kachut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Damian Kachut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda U19 futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Damian Kachut'nin DAC Dunajska Streda U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damian Kachut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Kachut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Kachut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Kachut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Kachut şuan DAC Dunajska Streda U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Damian Kachut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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