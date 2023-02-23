Damian Kadzior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Kadzior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Kadzior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Kadzior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Kadzior 16 Haziran 1992 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Kądzior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Kadzior Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Damian Kadzior, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Kadzior'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damian Kadzior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damiankadzior/

Damian Kadzior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Kadzior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Damian Kadzior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Kadzior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Jagiellonia II

1 Ocak 2012 yılında Jagiellonia

31 Ocak 2013 yılında Motor Lublin

30 Haziran 2014 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2015 yılında Dolcan Zabki

25 Şubat 2016 yılında Jagiellonia

29 Şubat 2016 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2016 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2016 yılında Wigry Suwalki

4 Temmuz 2017 yılında Górnik Zabrze

13 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

29 Ağustos 2020 yılında Eibar

19 Ocak 2021 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2021 yılında Eibar

19 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

Damian Kadzior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Kadzior şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Damian Kadzior Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya takımında 17 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.