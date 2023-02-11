Damian Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Lemos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Lemos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Lemos 31 Ocak 1989 tarihinde La Matanza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damían Óscar Lemos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Lemos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Damian Lemos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Lemos'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian Lemosboyu ve yaşı kaç

Damian Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Lemos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Lemos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo Merlo

1 Haziran 2012 yılında Nueva Chicago

6 Temmuz 2013 yılında Ferro

1 Temmuz 2014 yılında Nueva Chicago

6 Ocak 2016 yılında Patronato

1 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Damian Lemos kimdir

Damian Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Lemos şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Damian Lemos nereli

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