Damian Lizio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Lizio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Lizio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Lizio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Lizio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Lizio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Lizio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Lizio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Lizio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Lizio 30 Haziran 1989 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Bolivya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Emmanuel Lizio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Lizio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Damian Lizio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Lizio'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian Lizioboyu ve yaşı kaç

Damian Lizio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Lizio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Lizio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Lizio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında River Plate II

1 Ağu 2009 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2010 yılında River Plate II

1 Ağu 2010 yılında Anorthosis

1 Şubat 2011 yılında Bolívar

4 Şubat 2013 yılında CA Unión

30 Haziran 2013 yılında Bolívar

11 Temmuz 2013 yılında Al-Arabi SC

31 Aralık 2013 yılında Bolívar

1 Temmuz 2014 yılında O'Higgins

29 Temmuz 2015 yılında Bolívar

5 Ocak 2016 yılında Botafogo

31 Aralık 2016 yılında Bolívar

20 Ocak 2017 yılında Oriente P.

31 Aralık 2017 yılında Bolívar

13 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2019 yılında Persebaya

15 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2020 yılında Royal Pari

18 Ocak 2021 yılında Wilstermann

31 Ocak 2022 yılında Real Santa Cruz

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Damian Lizio kimdir

Damian Lizio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Lizio şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Damian Lizio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Lizio nereli

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