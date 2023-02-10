Damian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Martinez 31 Ocak 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Alberto Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Damian Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Damian Martinez'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Damian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2011 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2013 yılında Aldosivi

30 Haziran 2014 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2014 yılında Defensa

1 Temmuz 2016 yılında Independiente

3 Ağu 2017 yılında CA Unión

30 Haziran 2019 yılında Independiente

3 Temmuz 2019 yılında CA Unión

23 Ocak 2020 yılında Rosario Central

Damian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Martinez şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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