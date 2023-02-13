Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Musto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Musto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Musto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Musto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Musto 9 Haziran 1987 tarihinde Casilda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Marcelo Musto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Musto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Damian Musto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Musto'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Musto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damianalazan5/

Damian Mustoboyu ve yaşı kaç

Damian Musto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Musto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damian Musto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Musto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Quilmes

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2010 yılında Spezia

1 Temmuz 2011 yılında Olimpo

28 Temmuz 2014 yılında Rosario Central

31 Aralık 2015 yılında Olimpo

21 Ocak 2016 yılında Rosario Central

5 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

14 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

1 Ocak 2020 yılında Internacional

4 Ocak 2021 yılında SD Huesca

17 Nisan 2021 yılında Peñarol

25 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Damian Musto kimdir

Damian Musto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Musto şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Damian Musto nereli

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