Damian Nowacki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Nowacki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Nowacki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Nowacki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Nowacki 28 Mart 1998 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Nowacki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mercato Football yapmaktadır. Damian Nowacki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Nowacki'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Nowacki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Nowacki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Nowacki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Nowacki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında LKS Lodz

4 Şubat 2018 yılında Warta Sieradz

30 Haziran 2018 yılında LKS Lodz

12 Temmuz 2018 yılında Stal Rzeszow

2 Ağustos 2019 yılında Aleksandrow L.

17 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz II

1 Ekim 2021 yılında LKS Lodz

Damian Nowacki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Nowacki şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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