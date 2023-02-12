Damian Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Nunez 12 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Isaac Nuñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Nunez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Nunez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Nunez'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón II

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Damian Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Nunez şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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