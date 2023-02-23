Damian Oko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Oko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Oko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Oko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Oko 22 Ocak 1997 tarihinde Bolesławiec şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Oko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 4 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Damian Oko'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Oko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Oko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Oko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Oko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AP Zagłębie

1 Temmuz 2012 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2013 yılında Lubin II

4 Nisan 2017 yılında Zaglebie Lubin

Damian Oko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Oko şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damian Oko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chrobry Nowogrodziec, Zagłębie Lubin

Polonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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