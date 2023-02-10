Damian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Perez 22 Aralık 1988 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Alfredo Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Perez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Damian Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Perez'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Damian Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Arsenal FC II

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2015 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2016 yılında Club Tijuana

4 Temmuz 2018 yılında Colo Colo

31 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

18 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

26 Ekim 2020 yılında Godoy Cruz

10 Şubat 2022 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2023 yılında Independiente

Damian Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Perez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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