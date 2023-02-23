Damian Primel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Primel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Primel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Primel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Primel 16 Nisan 1992 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Primel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Primel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Damian Primel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Primel'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Primel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Primel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Primel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Primel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2009 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2011 yılında Chojniczanka

31 Aralık 2011 yılında Zaglebie Lubin

9 Şubat 2012 yılında Calisia

30 Haziran 2012 yılında Zaglebie Lubin

1 Ağustos 2012 yılında Gornik Polk.

31 Aralık 2013 yılında Zaglebie Lubin

21 Ocak 2014 yılında Odra Opole

30 Haziran 2014 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2014 yılında Gornik Polk.

1 Temmuz 2018 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Chojniczanka

Damian Primel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Primel şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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