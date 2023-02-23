Damian Rasak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rasak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Rasak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Rasak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Rasak 8 Şubat 1996 tarihinde Toruń şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Rasak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Damian Rasak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Damian Rasak'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Rasak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Rasak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Damian Rasak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Rasak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Elana Torun

1 Temmuz 2013 yılında Chievo U19

22 Ağustos 2014 yılında Bari U19

30 Haziran 2015 yılında Chievo U19

6 Ağustos 2015 yılında Torres

31 Aralık 2015 yılında Chievo U19

19 Şubat 2016 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Plock

Damian Rasak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Rasak şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damian Rasak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Elana Toruń

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.