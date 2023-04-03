Damian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Rodriguez 17 Mart 2003 tarihinde Ponteareas şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Damián Rodríguez Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Rodriguez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Damian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Rodriguez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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